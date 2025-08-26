США рассчитывают на урегулирование конфликта на Украине до конца года

Американские власти надеются достичь урегулирования украинского конфликта до конца 2025 года. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на заседании кабинета министров в Белом доме.

По его словам, Вашингтон параллельно ведет переговоры по нескольким кризисам — вокруг Украины, а также по ситуации на Ближнем Востоке, включая Израиль, Иран и ХАМАС.

Уиткофф: США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины

15 августа на Аляске прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, где стороны обсудили пути выхода из украинского конфликта.

Путин по итогам переговоров отметил, что Москва заинтересована в долгосрочном урегулировании, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаРоссияСША

Горячие новости

Все новости

партнеры