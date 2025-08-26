США рассчитывают на урегулирование конфликта на Украине до конца года

Американские власти надеются достичь урегулирования украинского конфликта до конца 2025 года. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на заседании кабинета министров в Белом доме.

По его словам, Вашингтон параллельно ведет переговоры по нескольким кризисам — вокруг Украины, а также по ситуации на Ближнем Востоке, включая Израиль, Иран и ХАМАС.