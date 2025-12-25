Путин внес изменения в состав госсовета РФ

Президент Владимир Путин внес изменения в состав госсовета России. Указ главы государства размещен на официальном портале правовой информации.

Путин постановил включить в состав совета временно исполняющего обязанности губернатора Тверской области Виталия Королева и главу Оренбургской области Евгения Солнцева.

При этом из структуры исключили бывшего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и генпрокурора, экс-полномочного представителя президента в СЗФО Александра Гуцана.

Ранее Владимир Путин вручил государственные награды, в частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова получила орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени, а режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалкова - орден Святого апостола Андрея Первозванного, пишет «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости
