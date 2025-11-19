СМИ: США предлагают Украине уступить территорию и сократить вооружения

Предложения США по прекращению конфликта на Украине включают отказ Киева от части территорий и ограничение ряда видов вооружений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой два источника.

По их данным, Вашингтон представил Украине проект возможной договоренности, которая предполагает сокращение военного потенциала и отказ от некоторых систем вооружения. При этом, как утверждают источники, Киев не участвовал в подготовке документа — он был разработан американской стороной и только передан украинскому руководству для рассмотрения.