СМИ: США предлагают Украине уступить территорию и сократить вооружения

Предложения США по прекращению конфликта на Украине включают отказ Киева от части территорий и ограничение ряда видов вооружений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой два источника.

По их данным, Вашингтон представил Украине проект возможной договоренности, которая предполагает сокращение военного потенциала и отказ от некоторых систем вооружения. При этом, как утверждают источники, Киев не участвовал в подготовке документа — он был разработан американской стороной и только передан украинскому руководству для рассмотрения.

СМИ: Спецпосланник Трампа ускорил работу над планом по урегулированию конфликта

Активизация переговорных усилий совпала с визитом министра армии США Дэниела Дрисколла в Киев.

Он обсуждал с Владимиром Зеленским ситуацию на фронте, потребности украинской армии и возможные шаги к мирному урегулированию, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
