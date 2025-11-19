СМИ: США предлагают Украине уступить территорию и сократить вооружения
Предложения США по прекращению конфликта на Украине включают отказ Киева от части территорий и ограничение ряда видов вооружений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой два источника.
По их данным, Вашингтон представил Украине проект возможной договоренности, которая предполагает сокращение военного потенциала и отказ от некоторых систем вооружения. При этом, как утверждают источники, Киев не участвовал в подготовке документа — он был разработан американской стороной и только передан украинскому руководству для рассмотрения.
Активизация переговорных усилий совпала с визитом министра армии США Дэниела Дрисколла в Киев.
Он обсуждал с Владимиром Зеленским ситуацию на фронте, потребности украинской армии и возможные шаги к мирному урегулированию, передает «Радиоточка НСН».
