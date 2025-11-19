Кабмин утвердил эксперимент по маркировке мясной продукции с ноября 2025 года

Правительство России утвердило запуск эксперимента по маркировке мясных изделий в национальной системе «Честный знак». Как сообщает «Интерфакс», соответствующее постановление кабмина предусматривает старт пилотного проекта 24 ноября этого года.

Тестовый период продлится до 28 февраля 2026 года и охватит широкий перечень продукции — от колбас и субпродуктов до мясных полуфабрикатов и замороженной продукции из мяса птицы, упакованной для розничной продажи. Власти рассчитывают отработать механизмы идентификации товаров и обеспечить более прозрачный контроль их оборота, отмечает RT.