В Белгородской области при атаках ВСУ загорелись автомобили и дома

Белгородский район подвергся ракетному обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В поселке Разумное повреждены девять автомобилей, два из них уничтожены огнем после падения обломков сбитой ПВО цели. В селе Нечаевка дрон повредил частный дом — кровлю, окна, фасад и забор.

Два человека пострадали в Белгородской области при атаке украинского дрона

По словам главы региона, в Валуйках детонация дрона вызвала пожар в ангаре с сеном. Также пострадали домовладения в хуторе Леоновка и селе Долгое Валуйского округа. В Шебекинском округе в селе Муром огнем уничтожены три жилых дома после сброса взрывного устройства с беспилотника.

Атаки зафиксированы и в других районах. В селе Антоновка FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в Тишанке повреждено административное здание, а в Коновалове выбиты окна и забор частного дома. На местах работают экстренные службы, передает «Радиоточка НСН».

Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:РакетыБеспилотникиВСУБелгородская область

