В Белгородской области при атаках ВСУ загорелись автомобили и дома
Белгородский район подвергся ракетному обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
В поселке Разумное повреждены девять автомобилей, два из них уничтожены огнем после падения обломков сбитой ПВО цели. В селе Нечаевка дрон повредил частный дом — кровлю, окна, фасад и забор.
По словам главы региона, в Валуйках детонация дрона вызвала пожар в ангаре с сеном. Также пострадали домовладения в хуторе Леоновка и селе Долгое Валуйского округа. В Шебекинском округе в селе Муром огнем уничтожены три жилых дома после сброса взрывного устройства с беспилотника.
Атаки зафиксированы и в других районах. В селе Антоновка FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в Тишанке повреждено административное здание, а в Коновалове выбиты окна и забор частного дома. На местах работают экстренные службы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Макрон: ЕС наращивает возможности в сфере дронов и противодроновой обороны
- От Кончаловского до Козловского: Какие сериалы смотреть в октябре
- Названы приложения для экстренной очистки памяти телефона
- Первая чемпионка мира из России высказалась о будущем Валиевой
- В Белгородской области при атаках ВСУ загорелись автомобили и дома
- В Канаде один человек погиб при стрельбе в кофейне
- Губернатор Курской области предупредил о риске топливного ажиотажа
- Автоэксперт объяснил, как обезопасить себя при покупке автомобиля с пробегом
- СК направил в суд дело о хищении имущества Минобороны
- В Дагестане при взрыве газа в кафе пострадали четыре человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru