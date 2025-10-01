В Белгородской области при атаках ВСУ загорелись автомобили и дома

По словам главы региона, в Валуйках детонация дрона вызвала пожар в ангаре с сеном. Также пострадали домовладения в хуторе Леоновка и селе Долгое Валуйского округа. В Шебекинском округе в селе Муром огнем уничтожены три жилых дома после сброса взрывного устройства с беспилотника.

Атаки зафиксированы и в других районах. В селе Антоновка FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в Тишанке повреждено административное здание, а в Коновалове выбиты окна и забор частного дома. На местах работают экстренные службы, передает «Радиоточка НСН».

