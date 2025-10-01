Названы приложения для экстренной очистки памяти телефона

Экстренное удаление данных со смартфона может понадобиться не только при краже или потере, но и в ситуациях, когда важно сохранить конфиденциальность, сообщил «Газете.Ru» директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.

По его словам, для Android существуют сторонние приложения, которые позволяют настроить так называемую «тревожную кнопку». Она запускает сценарии очистки выбранных файлов или блокировки приложений. В отличие от встроенных функций ОС, такие решения позволяют удалить не всю память устройства, а только данные, указанные пользователем.

В качестве примера эксперт назвал приложение SecAddon, где можно задать разные условия для удаления файлов или блокировки — от отключения телефона от зарядки до перезагрузки или отправки SMS. Кроме того, сервис AutoWipe позволяет мгновенно стереть всю память, используя кодовое сообщение или, например, при извлечении SIM-карты.

На устройствах Apple, отметил Бедеров, доступен только встроенный сервис «Поиск устройств». Он тоже поддерживает удаленную очистку данных, но требует больше действий со стороны владельца, передает «Радиоточка НСН».

