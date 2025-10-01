Названы приложения для экстренной очистки памяти телефона

Экстренное удаление данных со смартфона может понадобиться не только при краже или потере, но и в ситуациях, когда важно сохранить конфиденциальность, сообщил «Газете.Ru» директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.

По его словам, для Android существуют сторонние приложения, которые позволяют настроить так называемую «тревожную кнопку». Она запускает сценарии очистки выбранных файлов или блокировки приложений. В отличие от встроенных функций ОС, такие решения позволяют удалить не всю память устройства, а только данные, указанные пользователем.