В Канаде один человек погиб при стрельбе в кофейне
В канадском городе Лаваль неподалеку от Монреаля произошла стрельба в кофейне Starbucks, сообщают телеканалы CTV и CBC со ссылкой на полицию.
По данным правоохранителей, в результате инцидента погиб один человек, еще двое получили ранения. Власти рассматривают произошедшее как часть разборок, связанных с деятельностью преступных организаций.
Полиция попросила жителей избегать района, где находится заведение, пока ведется расследование. При этом отмечается, что угрозы для населения больше нет.
Кофейня расположена в оживленном торговом районе рядом с крупным шоссе. На месте работают следователи и оперативные службы, передает «Радиоточка НСН».
