В Канаде один человек погиб при стрельбе в кофейне

В канадском городе Лаваль неподалеку от Монреаля произошла стрельба в кофейне Starbucks, сообщают телеканалы CTV и CBC со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, в результате инцидента погиб один человек, еще двое получили ранения. Власти рассматривают произошедшее как часть разборок, связанных с деятельностью преступных организаций.

Один человек погиб, девять ранены в результате стрельбы в церкви в Мичигане

Полиция попросила жителей избегать района, где находится заведение, пока ведется расследование. При этом отмечается, что угрозы для населения больше нет.

Кофейня расположена в оживленном торговом районе рядом с крупным шоссе. На месте работают следователи и оперативные службы, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:СтрельбаКафеКанада

Горячие новости

Все новости

партнеры