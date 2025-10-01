В Канаде один человек погиб при стрельбе в кофейне

В канадском городе Лаваль неподалеку от Монреаля произошла стрельба в кофейне Starbucks, сообщают телеканалы CTV и CBC со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, в результате инцидента погиб один человек, еще двое получили ранения. Власти рассматривают произошедшее как часть разборок, связанных с деятельностью преступных организаций.