Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином для обсуждения торговой сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином через четыре недели. По его словам, одной из ключевых тем станет возобновление закупок американской сои Китаем.

Американский лидер отметил, что из-за переговорной позиции Пекина фермеры США несут убытки. Трамп подчеркнул, что Вашингтон использует часть доходов от введенных пошлин для поддержки аграриев и пообещал, что «никогда не подведет» фермерское сообщество.