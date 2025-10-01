Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином для обсуждения торговой сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином через четыре недели. По его словам, одной из ключевых тем станет возобновление закупок американской сои Китаем.

Американский лидер отметил, что из-за переговорной позиции Пекина фермеры США несут убытки. Трамп подчеркнул, что Вашингтон использует часть доходов от введенных пошлин для поддержки аграриев и пообещал, что «никогда не подведет» фермерское сообщество.

Он обвинил бывшего президента Джо Байдена в том, что тот не добился выполнения договоренностей с Китаем о многомиллиардных закупках сельхозпродукции, включая сою.

В августе Трамп допускал встречу с Си до конца года при условии заключения новой торговой сделки, заявив, что Вашингтон и Пекин «очень близки» к ее оформлению, передает «Радиоточка НСН».

