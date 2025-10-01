Макрон: ЕС наращивает возможности в сфере дронов и противодроновой обороны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны ускоряют развитие технологий в области беспилотников и противодроновых систем. По его словам, речь идет не только о поддержке Украины, но и о создании собственных оборонительных возможностей.

Французский лидер отметил, что для Европы недостаточно концепций «железного купола» или «стены из дронов». Необходимы системы раннего оповещения и средства дальнобойного сдерживания, включая баллистические технологии. Он также подчеркнул важность ядерного фактора как элемента комплексной системы защиты.

Макрон призвал НАТО жестко реагировать на действия России

Макрон подчеркнул, что новые меры направлены на защиту воздушного пространства ЕС и реагирование на провокации. По его словам, нарушения европейских границ будут встречены ответными действиями.

Говоря о последних инцидентах в Польше, Румынии, Эстонии и Дании, президент Франции отметил их значимость для укрепления единой системы безопасности. Москва, в свою очередь, отвергает обвинения в нарушении воздушного пространства, передает «Радиоточка НСН».

