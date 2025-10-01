Макрон: ЕС наращивает возможности в сфере дронов и противодроновой обороны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны ускоряют развитие технологий в области беспилотников и противодроновых систем. По его словам, речь идет не только о поддержке Украины, но и о создании собственных оборонительных возможностей.

Французский лидер отметил, что для Европы недостаточно концепций «железного купола» или «стены из дронов». Необходимы системы раннего оповещения и средства дальнобойного сдерживания, включая баллистические технологии. Он также подчеркнул важность ядерного фактора как элемента комплексной системы защиты.