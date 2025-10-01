Губернатор Курской области предупредил о риске топливного ажиотажа

В Курской области может возникнуть дефицит бензина из-за искусственного ажиотажа, заявил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, отдельные перебои на АЗС связаны с тем, что жители начинают скупать топливо впрок.

Глава региона подчеркнул, что ситуация с обеспечением находится на его личном контроле. Он поручил проработать вопрос с поставками и сообщил, что довел информацию до Минэнерго. Контроль за ценами осуществляет региональное управление ФАС.

Новак назвал контролируемой ситуацию с бензином в регионах РФ

По словам губернатора, на складах имеются необходимые запасы нефтепродуктов, сети АЗС обеспечены ими в полном объёме, а поставки продолжаются.

Ранее Российский топливный союз сообщил в письме вице-премьеру Александру Новаку о снижении рентабельности продаж и закрытии независимых заправок. В ряде регионов фиксировался дефицит топлива и рост цен, ситуацию правительство контролирует вручном режиме, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:БензинТопливоКурская ОбластьАлександр Хинштейн

Горячие новости

Все новости

партнеры