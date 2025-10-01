Губернатор Курской области предупредил о риске топливного ажиотажа

В Курской области может возникнуть дефицит бензина из-за искусственного ажиотажа, заявил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, отдельные перебои на АЗС связаны с тем, что жители начинают скупать топливо впрок.

Глава региона подчеркнул, что ситуация с обеспечением находится на его личном контроле. Он поручил проработать вопрос с поставками и сообщил, что довел информацию до Минэнерго. Контроль за ценами осуществляет региональное управление ФАС.