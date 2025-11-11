Миронов раскритиковал дифференцированную ставку по семейной ипотеке
Рост ставки по семейной ипотеке вынудит молодые пары откладывать рождение первого ребёнка. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы Сергей Миронов.
Он отметил, что многодетные семьи получать лишь мизерную «скидку» в 2%, тогда как для пар с одним ребенком предложено увеличить её вдвое - с 6% до 12%.
Парламентарий указал, что «многодетная семья начинается именно с первого ребёнка».
«И уже с первым ребёнком надо иметь нормальные жилищные условия, чтобы решиться на второго и третьего. Но наши финансисты, как всегда, думают «задом наперед», — подчеркнул Миронов.
Он добавил, что экономить нужно не на семьях, а на доходах банков.
Ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что до конца года может быть принять закон о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке: 4% для семей с тремя детьми, 6% - с двумя детьми и 10% или 12% - с одним ребёнком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
