Полное отключение мобильного интернета в Ульяновской области продиктовано вопросами безопасности, но полностью без связи жители региона не останутся — есть “белый список” разрешенных сайтов. Об этом НСН заявил глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Власти Ульяновска ранее сообщили, что в городе отключили мобильный интернет отключили "до окончания спецоперации". Позднее появились опровержения, так как имелись в виду отключения не везде и не насовсем, а точечно и "только на территориях, прилегающих к критически важным объектам специального назначения". Зыков назвал принятое решение вынужденной мерой, добавив, что жители региона смогут работать через Wi-Fi.

«Насколько я понимаю, беспилотники для Ульяновской области стали существенной проблемой либо в регионе есть стратегически важные предприятия, еще не поврежденные при атаках БПЛА. Понятно, что для региональных властей приоритетная задача — сохранение работоспособности стратегически важных предприятий и безопасность граждан, обеспечение пользователей интернетом уходит на второй план. Конечно, это проблема для пользователей, но можно работать через Wi-Fi в кафе, общественных местах, бизнес-центрах, даже из дома. Именно мобильный интернет является важным фактором навигации, который помогает сегодня беспилотникам лететь, без сим-карты они теряются на местности», — сказал Зыков.