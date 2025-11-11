Вслед за Ульяновском отключения интернета предрекли другим регионам
Даже при полном отключении интернета россияне не останутся без связи благодаря “белому списку” важных сайтов, сказал НСН Владимир Зыков.
Полное отключение мобильного интернета в Ульяновской области продиктовано вопросами безопасности, но полностью без связи жители региона не останутся — есть “белый список” разрешенных сайтов. Об этом НСН заявил глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
Власти Ульяновска ранее сообщили, что в городе отключили мобильный интернет отключили "до окончания спецоперации". Позднее появились опровержения, так как имелись в виду отключения не везде и не насовсем, а точечно и "только на территориях, прилегающих к критически важным объектам специального назначения". Зыков назвал принятое решение вынужденной мерой, добавив, что жители региона смогут работать через Wi-Fi.
«Насколько я понимаю, беспилотники для Ульяновской области стали существенной проблемой либо в регионе есть стратегически важные предприятия, еще не поврежденные при атаках БПЛА. Понятно, что для региональных властей приоритетная задача — сохранение работоспособности стратегически важных предприятий и безопасность граждан, обеспечение пользователей интернетом уходит на второй план. Конечно, это проблема для пользователей, но можно работать через Wi-Fi в кафе, общественных местах, бизнес-центрах, даже из дома. Именно мобильный интернет является важным фактором навигации, который помогает сегодня беспилотникам лететь, без сим-карты они теряются на местности», — сказал Зыков.
При этом, отметил собеседник НСН, часть сайтов будут работать даже при полном отключении интернета.
«Есть и хорошие новости — в России создали “белый список” интернета. Это значит, что определенные сайты, например, соцсети “ВКонтакте” и “Одноклассники”, мессенджер MAX, сервисы “Яндекс”, часть банковских мобильных приложений, маркетплейсы Ozon и Wildberries, портал “Госуслуги”, платежная система “Мир”, будут доступны даже при полном отключении интернета. У людей есть все возможности, чтобы относительно комфортно передвигаться по городу и не остаться без денег, без коммуникации, без возможности вызвать такси», — добавил эксперт.
В заключение Зыков указал на то, что Ульяновск — не первый регион, который пошел на столь серьезные меры.
«Ульяновск — не “первая ласточка”, просто это первый регион, который так громко об этом заявил. Скорее всего, у местных властей была какая-то информация, из-за которой им пришлось действовать так оперативно. Многие руководители регионов также могут впоследствии пойти на это решение», — подытожил он.
Позднее власти Ульяновской области пояснили, что информация о полном отключении интернета в регионе была неверно интерпретирована. Как отметил Центр управления регионом, ограничения на мобильный интернет действительно существуют, но носят точечный, а не тотальный характер. Они действуют постоянно и только на территориях, прилегающих к критически важным объектам специального назначения. Это стандартная мера безопасности, применяемая во всех регионах страны.
Ранее жители более 15 российских регионов пожаловались на сбои в работе мобильного интернета или его полное отключение. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
