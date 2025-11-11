Криштиану Роналду назвал чемпионат мира 2026 года последним в своей карьере
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что последним чемпионатом мира в его карьере станет мундиаль 2026 года. Об этом пишет RT.
В эфире радиостанции RMC sport футболист, выступающий за саудовский клуб «Аль-Наср», напомнил, что в следующем году ему исполнится 41 год.
«Это правда, ведь мне будет 41 год, и я думаю, что в этом великолепном турнире... Как я уже говорил, я наслаждаюсь этим моментом», — отметил спортсмен.
Ранее Криштиану Роналду первым в истории забил по 100 голов за четыре разных футбольных клуба, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
