Криштиану Роналду назвал чемпионат мира 2026 года последним в своей карьере

В эфире радиостанции RMC sport футболист, выступающий за саудовский клуб «Аль-Наср», напомнил, что в следующем году ему исполнится 41 год.

«Это правда, ведь мне будет 41 год, и я думаю, что в этом великолепном турнире... Как я уже говорил, я наслаждаюсь этим моментом», — отметил спортсмен.

Ранее Криштиану Роналду первым в истории забил по 100 голов за четыре разных футбольных клуба, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

