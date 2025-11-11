Сбор зерна в России с начала 2025 года превысил 135 млн тонн

Сбор зерна в России с начала 2025 года превысил 135 млн тонн. Об этом со ссылкой на данные правительства РФ пишет RT.

В кабмине отметили, что зафиксированы рекордные урожаи зернобобовых, сои, рапса и фруктов. Также выросло производство молочной продукции и сыров.

«Всё это показатель последовательной, системной господдержки сектора, которую правительство будет оказывать и впредь для достижения национальных целей», – указал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия является одним из главных поставщиков продовольствия на мировой рынок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
