Сбор зерна в России с начала 2025 года превысил 135 млн тонн
Сбор зерна в России с начала 2025 года превысил 135 млн тонн. Об этом со ссылкой на данные правительства РФ пишет RT.
В кабмине отметили, что зафиксированы рекордные урожаи зернобобовых, сои, рапса и фруктов. Также выросло производство молочной продукции и сыров.
«Всё это показатель последовательной, системной господдержки сектора, которую правительство будет оказывать и впредь для достижения национальных целей», – указал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия является одним из главных поставщиков продовольствия на мировой рынок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
