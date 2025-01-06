В американском Конгрессе заявили, что потеря Украины поставит США в проигрышную позицию перед РФ

Вашингтон не может позволить себе потерять Украину, сообщил телеканалу ABC News председатель комитета по международным делам Палаты представителей США Майкл Маккол.

Конгрессмен Маккол заявил, что Китай намерен поставить России сотни беспилотников

По его словам, это «будет ужасным политическим решением», что «поставит нас в проигрышную позицию по отношению к России». Конгрессмен считает, что Вашингтон должен предоставить Киеву больше рычагов в предстоящих переговорах с Москвой и это должна быть задача победившего на выборах президента США Дональда Трампа.

Ранее Маккол заявил, что Трамп якобы встречался с Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
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