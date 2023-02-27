Конгрессмен Маккол заявил, что Китай намерен поставить России сотни беспилотников

«У нас есть сообщения разведки о том, что они [КНР] рассматривают возможность отправки сотни дронов России», — указал конгрессмен.

По словам Маккола, Пекин якобы может предоставить Москве и другое летальное оружие, отмечает телеканал «360». Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на следующей неделе проведут переговоры для достижения соответствующих договоренностей, считает политик.

Ранее глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что Китай намерен организовать поставки оружия в РФ, но Вашингтон рассчитывает помешать Пекину в реализации этих планов, напоминает Ura.ru.

