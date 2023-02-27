Конгрессмен Маккол заявил, что Китай намерен поставить России сотни беспилотников

Китай якобы рассматривает возможность поставить России беспилотники для использования в ходе специальной военной операции. Об этом заявил глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол в интервью телеканалу ABC News.

СМИ: Китай может передать России дроны и артиллерию

«У нас есть сообщения разведки о том, что они [КНР] рассматривают возможность отправки сотни дронов России», — указал конгрессмен.

По словам Маккола, Пекин якобы может предоставить Москве и другое летальное оружие, отмечает телеканал «360». Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на следующей неделе проведут переговоры для достижения соответствующих договоренностей, считает политик.

Ранее глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что Китай намерен организовать поставки оружия в РФ, но Вашингтон рассчитывает помешать Пекину в реализации этих планов, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиСШАРоссияКитай
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