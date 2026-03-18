Киностудия Цекало заработала 46 миллионов рублей за год
Киностудия «Краб'С Фильм», соучредителем которой является Александр Цекало, в 2025 году получила выручку 46 миллионов рублей, сообщает «Газета.Ru».
По данным издания, компания, принадлежащая Цекало, режиссеру Геннадию Миргородскому и продюсеру Ивану Самохвалову, занимается производством фильмов, видео и телепрограмм. По итогам года выручка сократилась на 2,2 миллиона рублей по сравнению с 2024 годом, а чистая прибыль составила 16 миллионов рублей.
Как отмечается, в последние годы Цекало в основном живет в США вместе с супругой Дариной Эрвин, однако продолжает вести бизнес в России и периодически приезжает в Москву.
В публикации также говорится, что ранее продюсер частично погасил задолженность по алиментам перед бывшей супругой Викторией Галушкой, выплатив 21 миллион рублей из общей суммы долга в 48,9 миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».
