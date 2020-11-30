«Переобувание» и фейки. В Донбассе развенчали «жёсткость» Киева на переговорах
Советник главы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире НСН разъяснил, что имеет в виду представитель Украины под «ужесточением» подхода к переговорам.
Украина ужесточила подход к переговорам в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу. Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил участник политической подгруппы ТКГ Сергей Гармаш. По его словам, «никто Украине не ставил ультиматум, скорее Украина начала говорить жестким языком с Россией».
Также, добавил Гармаш, «представители России от ОРДЛО (республик Донбасса - НСН)» на прошедшем 25 ноября, заседании переговорной группы «выдвинули некий план, что до 2050 года они хотят получить особые полномочия».
Советник главы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире НСН разъяснил, что имеет в виду представитель Украины под «ужесточением» подхода к переговорам.
«По итогам заседания контактной группы можно говорить, что по всем направлениям действия по достижению результата заблокированы. Это прямой итог работы украинской стороны, которая до этого летом нарушила Минские соглашения, приняв постановление Верховной рады о проведении местных выборов. Киеву в качестве варианта выхода из создавшегося переговорного тупика предложили утвердить дорожную карту решением украинского парламента. Но Украина фактически отказывается от достигнутых ранее договоренностей. У них чуть ли не каждый день происходит переобувание, выдвигаются новые идеи, которые перечеркивают ранее достигнутые договоренности. Для Кравчука (главы делегации Украины в ТКГ - прим. НСН) это совершенно не новость – переобуваться в воздухе каждый раз, менять свои мнения. Из этого состоит вся его политическая карьера. Сегодня в переговорную группу от Киева входят либо люди, вообще не имеющие никаких полномочий, либо имеющие крайне ограниченные. Поэтому любое ужесточение риторики ведет только к заблокированию процесса и отсутствию любого конструктивного результата. Поэтому убеждать себя в том, какие они мощные и сильные, украинская сторона может сколько угодно. На переговорный процесс это не влияет никаким образом», - сказал Мирошник.
Он отказался комментировать слова Гармаша о «неком плане», представленном республиками Донбасса.
«Это заявление профессиональных «фейкометов», и никаких других результатов, кроме распространения фейков оно иметь не может. Обсуждать то, что сказал профессиональный «фейкомет» украинской делегации, это путь в никуда, не вижу никакого смысла», - заключил собеседник НСН.
Ранее Родион Мирошник рассказал в эфире НСН, почему не стоит всерьез воспринимать слова Кравчука о демилитаризации Донбасса.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,3 млн+26 338 / сут.
Умерли
39 895+368 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+17 247 / сут.
- Депутат в шоке. Сергей Зверев задумался об участии в выборах в Госдуму
- ЕК заявила об ограничениях на использование российской вакцины от COVID-19 в Европе
- Армения просит Путина помочь в возвращении пленных из Азербайджана
- Матвиенко предложила переименовать Министерство труда
- Минфин РФ перечислил регионам 10 млрд рублей на допвыплаты медикам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru