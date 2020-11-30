«Переобувание» и фейки. В Донбассе развенчали «жёсткость» Киева на переговорах

Украина ужесточила подход к переговорам в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу. Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил участник политической подгруппы ТКГ Сергей Гармаш. По его словам, «никто Украине не ставил ультиматум, скорее Украина начала говорить жестким языком с Россией».

Также, добавил Гармаш, «представители России от ОРДЛО (республик Донбасса - НСН)» на прошедшем 25 ноября, заседании переговорной группы «выдвинули некий план, что до 2050 года они хотят получить особые полномочия».

Советник главы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире НСН разъяснил, что имеет в виду представитель Украины под «ужесточением» подхода к переговорам.