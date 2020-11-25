Председатель ОБСЕ заявил об отсутствии прогресса по Донбассу

Спецпредставитель председателя ОБСЕ по Украине Хайди Грау заявила, что контактная группа не сумела разработать план действий для урегулирования конфликта в Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Грау.

По данным спецпредставителя, рабочая группа не достигла договоренности из-за разногласий по ряду политических вопросов. Грау подчеркнула, что для достижения прогресса необходимо строить диалог и быть готовым идти на компромисс.

При этом специальная мониторинговая миссия ОБСЕ передает, что в регионе в основном соблюдается принятый ранее режим прекращения огня. Грау добавила, что в период с 27 июля 2020 года был лишь один обстрел, во время которого пострадали два жителя региона.

Также Гуманитарная рабочая группа затронула вопрос работы контрольных пунктов на линии соприкосновения около поселений Золотое и Счастье Луганской области. По словам Грау, в канун наступления рождественских и новогодних праздников "гуманитарным шагом" может стать освобождение пленных, а также совместная работа по поиску пропавших без вести.

