На Украине оценили шансы Порошенко в борьбе против снятия санкций с России
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил НСН, что Киеву необходимо восстановление торговых отношений с Москвой.
Подписание Украиной «формулы Штайнмайера» станет поводом для снятия санкций с России, убеждён бывший президент Украины Пётр Порошенко, пишет ТАСС. По его словам, подписание документа, предусматривающего придание особого статуса Донбассу, говорит об ослаблении санкционного давления на РФ и последующей отмене ограничительных мер. Кроме того, по его мнению, это означает легитимизацию оккупации Россией Донбасса и незаконного референдума по Крыму. Экс-президент также заявил, что он и его партия будут делать все возможное, чтобы противостоять отмене антироссийских санкций.
Бывший лидер страны пытается вернуться в политику, продолжая поддерживать военную риторику, заявил в эфире НСН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
«Давайте теперь ещё вспомним Юлию Тимошенко, которая тоже выступила против “формулы Штайнмайера”. В нынешний момент и для Тимошенко, и для Порошенко критика формулы — это козырь. Они пытаются на волне антироссийской риторики вернуться в политику», — заявил политолог.
Однако успех кампании Порошенко против «формулы Штайнмайера» будет зависеть от действующего главы государства Владимира Зеленского, добавил Охрименко. В интересах Украины добиться отмены санкций и оздоровить экономику страны за счёт восстановления торговых отношений с Россией. Для этого Зеленскому нужно объединиться с «Оппозиционной платформой — За жизнь» и убедить в целесообразности своей политики всех олигархов.
«Здесь всё будет дальше зависеть от Зеленского. На сегодняшний момент для того, чтобы что-то сделать для реализации этой формулы, для восстановления мира в Донбассе, ему нужно вносить изменения в конституцию. У него нет конституционного большинства. Если Зеленский сейчас найдёт общий язык с “Оппозиционной платформой — За жизнь”, тем более что Медведчук поддержал эту формулу, то он вполне может внести эти изменения, урегулировать проблему в Донбассе и восстановить нормальные торговые отношения с Россией. Возле Зеленского, конечно, крутятся олигархи. Но и они заинтересованы в нормальных торговых отношениях. Маленькая цифра — за пять лет Украина в результате разрыва торговых связей с Россией потеряла 36 миллиардов долларов. Если даже половину из этой суммы удастся вернуть, то для экономики Украины это имело бы очень положительный эффект. По большому счёту, санкции против России никакого эффекта не дали. Они рикошетом ударили и по Украине, и по России», — заключил Охрименко.
Напомним, «формулa Штaйнмaйерa» былa предложенa бывшим глaвой МИД Гермaнии, а ныне президентом ФРГ Фрaнком-Вaльтером Штaйнмaйером. Онa определяет мехaнизм введения в действие зaконa об особом порядке местного сaмоупрaвления в отдельных рaйонaх Донецкой и Лугaнской облaстей. 1 октября контактнaя группa по подписaлa документ, рaнее согласованный советникaми глaв «нормaндской четвёрки».
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