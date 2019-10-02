На Украине оценили шансы Порошенко в борьбе против снятия санкций с России

Подписание Украиной «формулы Штайнмайера» станет поводом для снятия санкций с России, убеждён бывший президент Украины Пётр Порошенко, пишет ТАСС. По его словам, подписание документа, предусматривающего придание особого статуса Донбассу, говорит об ослаблении санкционного давления на РФ и последующей отмене ограничительных мер. Кроме того, по его мнению, это означает легитимизацию оккупации Россией Донбасса и незаконного референдума по Крыму. Экс-президент также заявил, что он и его партия будут делать все возможное, чтобы противостоять отмене антироссийских санкций.

Бывший лидер страны пытается вернуться в политику, продолжая поддерживать военную риторику, заявил в эфире НСН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Давайте теперь ещё вспомним Юлию Тимошенко, которая тоже выступила против “формулы Штайнмайера”. В нынешний момент и для Тимошенко, и для Порошенко критика формулы — это козырь. Они пытаются на волне антироссийской риторики вернуться в политику», — заявил политолог.

Однако успех кампании Порошенко против «формулы Штайнмайера» будет зависеть от действующего главы государства Владимира Зеленского, добавил Охрименко. В интересах Украины добиться отмены санкций и оздоровить экономику страны за счёт восстановления торговых отношений с Россией. Для этого Зеленскому нужно объединиться с «Оппозиционной платформой — За жизнь» и убедить в целесообразности своей политики всех олигархов.