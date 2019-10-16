Условие о роспуске ДНР и ЛНР назвали «отсебятиной» пресс-секретаря Кучмы

Киев готов выполнять условия Минских соглашений только после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в своем аккаунте в Facebook написала Дарья Олифер — пресс-секретарь украинского представителя в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы.

По ее словам, для выполнения политического блока соглашений также необходимо полное прекращение огня, обеспечение мониторинга ОБСЕ на всей территории Украины, вывод вооруженных формирований, иностранных войск и военной техники, разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения. Кроме этого, она настаивает на том, что на неподконтрольных территориях Донбасса должны работать Центральная избирательная комиссия Украины, действовать украинские политические партии, СМИ и иностранные наблюдатели. Также Киев должен контролировать российско-украинскую границу, добавила Олифер.