Условие о роспуске ДНР и ЛНР назвали «отсебятиной» пресс-секретаря Кучмы
Советник главы ЛНР, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире НСН отметил попытку уклонения украинских властей от выполнения Минских соглашений.
Киев готов выполнять условия Минских соглашений только после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в своем аккаунте в Facebook написала Дарья Олифер — пресс-секретарь украинского представителя в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы.
По ее словам, для выполнения политического блока соглашений также необходимо полное прекращение огня, обеспечение мониторинга ОБСЕ на всей территории Украины, вывод вооруженных формирований, иностранных войск и военной техники, разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения. Кроме этого, она настаивает на том, что на неподконтрольных территориях Донбасса должны работать Центральная избирательная комиссия Украины, действовать украинские политические партии, СМИ и иностранные наблюдатели. Также Киев должен контролировать российско-украинскую границу, добавила Олифер.
Советник главы ЛНР, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире НСН назвал подобные заявления ответственных лиц нежеланием Киева выполнять Минские договоренности.
«Во-первых, во время заседания контактной группы со стороны Кучмы такого рода заявления ни в каком контексте не звучали. Это, скажем так, чистой воды "отсебятина" госпожи Олифер. Во-вторых, когда заявляются такие радикальные и неприемлемые условия, это показывает, что Украина просто не хочет вести диалог по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Для них угрозы радикалов, которые ходят по Киеву и устраивают митинги, оказываются страшнее, чем их желания добиться мирного разрешения конфликта», - заявил он.
Инициатива Киева о роспуске самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик стала неожиданной для других участников переговоров в нормандском формате. С такой оценкой выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, комментировать подобного рода новые вводные «пока трудно».
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