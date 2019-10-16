«Кучма развязал себе руки». Экс-советник президента оценил ход с роспуском ДНР и ЛНР

«Кучма — серьёзная фигура, и, естественно, что ему Зеленский и его мысли, пожелания не важны, он всё равно будет делать так, как считает необходимым. Он же не хочет попасть в ловушку — стать тем, кто выполнил Минские соглашения. Тем более, его Зеленский принудил поставить подпись под ними. Поэтому он сформулировал такое условие, которое сегодня априори Путин выполнить не может. Если распустить эти анклавные образования, то исчезает элемент прослойки в переговорах, и они переходят в плоскость разговора двух государств — Украины и России. И, соответственно, Франции и Германии, [наблюдателей]. И тогда становится понятным, кто и что должен сделать, чтобы решить вопрос Донецко-Луганского анклава. Ход очень серьёзный. Но Кремль может отказаться, тогда получается, что выполнить Минские соглашения невозможно, а Россия — агрессор, и надо усилить санкции и так далее», — описал сценарий развития событий Соскин.

Примечательно, что обозначенные Кучмой условия ставят в неудобное положение и российского лидера, и украинского, отметил собеседник НСН.

«Кто-то помог этот ход придумать Кучме. И он, по сути, ставит в достаточно сложное положение Путина. И у Зеленского очень сложное положение. Но Кучма себе руки этим полностью развязывает. А у Зеленского и так каждый день всё горит — вчера двое человек погибли, женщину застрелили снайперы. Трагическими историями каждый день пополняется эта тема, и поэтому его рейтинг падает. Кучма очень тонко сыграл тут», — подчеркнул политолог.

В Кремле отреагировали на заявление Киева. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «новые вводные весьма неожиданны» и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа. Кремлю остаётся непонятным, является ли это отказом от выполнения ранее взятых на себя Киевом обязательств.

В то же время глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, комментируя озвученные условия выполнения минских соглашений, заявил, что Владимир Зеленский не имеет позиции по вопросу мирного урегулирования, а также политической воли, чтобы установить мир в стране и договориться в минском формате. По его мнению, новая позиция Киева преследует цель заблокировать выполнение соглашений. В то же время он выразил сомнение, что она была сформулирована без ведома главы государства.

