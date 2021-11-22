Стрелков: в случае атаки Украины Javelin уничтожат ДНР и ЛНР в кратчайшие сроки
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков считает, что когда Украина нападет на Донбасс с помощью Javelin, ЛНР и ДНР не справятся без помощи России.
С помощью применения системы Javelin Украина показывает, что готова к наступлению на Донбасс, в которое России лучше не вмешиваться. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
Ранее украинские военные впервые применили противотанковые ракетные комплексы Javelin на Донбассе. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что системы использовались и против российских войск. По его словам, Javelin и турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar станут мощным психологическим сдерживающим фактором для войск с ДНР и ЛНР.
Стрелков предположил, что Украина применяла комплексы примерно две недели назад.
«По чему они попали – неизвестно. Информация засекречена. Но подобные действия говорят о том, что "уважаемые партнеры" Кремля демонстрируют готовность использовать весь спектр сил и средств. Они как бы предупреждают Москву, что когда (а не если) они пойдут в наступление на Донбасс, чтобы она лучше не вмешивалась, потому что у них есть такое замечательное, достаточно серьезное оружие», - отметил он.
При этом, по словам Стрелкова, «этот комплекс невозможно нейтрализовать никакими средствами».
«Это полевое оружие пехоты, высокоточное и мощное, но против него отдельно никаких средств не существует. Против него надо действовать всеми имеющимися силами и средствами, которые, в свою очередь, есть у российских вооруженных сил. При этом в случае атаки украинских войск без полномасштабной быстрой помощи России ДНР и ЛНР будут уничтожены в кратчайшие сроки», - подчеркнул он.
Система Javelin - американский переносной противотанковый ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих мало скоростных целей и бронетехники.
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