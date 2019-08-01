Упрямая команда Порошенко. Сможет ли Россия договориться с «Нафтогазом»

Россия собирается оспорить оценку убытков в 5,2 миллиарда долларов, которую ранее представил «Нафтогаз Украины» по делу о потере активов в Крыму. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минюста России.

В марте «Нафтогаз» объявил, что арбитражный трибунал в Гааге признал принципиальную ответственность России за потерю компанией ее активов. В среду, 31 июля, было объявлено, что сумма потерь «Нафтогаза» и шести ее «дочек» из-за перехода Крыма к России составила 5,2 миллиарда долларов. Изначально свои убытки украинская компания оценивала в 2,6 миллиарда долларов.

Спор между Россией и «Нафтогазом» длится с 2016 года. Одним из ключевых вопросов остается подписание нового контракта по транзиту российского газа через Украину, так как действующее соглашение прекращает свое действие 1 января следующего года.

Ранее в эфире НСН ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что мешает Украине и России договорится о транзите газа.