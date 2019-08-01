Упрямая команда Порошенко. Сможет ли Россия договориться с «Нафтогазом»
Аналитики обсудили в эфире НСН непрекращающийся спор Москвы и Киева по газовому вопросу.
Россия собирается оспорить оценку убытков в 5,2 миллиарда долларов, которую ранее представил «Нафтогаз Украины» по делу о потере активов в Крыму. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минюста России.
В марте «Нафтогаз» объявил, что арбитражный трибунал в Гааге признал принципиальную ответственность России за потерю компанией ее активов. В среду, 31 июля, было объявлено, что сумма потерь «Нафтогаза» и шести ее «дочек» из-за перехода Крыма к России составила 5,2 миллиарда долларов. Изначально свои убытки украинская компания оценивала в 2,6 миллиарда долларов.
Спор между Россией и «Нафтогазом» длится с 2016 года. Одним из ключевых вопросов остается подписание нового контракта по транзиту российского газа через Украину, так как действующее соглашение прекращает свое действие 1 января следующего года.
Ранее в эфире НСН ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что мешает Украине и России договорится о транзите газа.
«Нынешнее руководство "Нафтогаза" и Министерства энергетики — это старая команда Порошенко, которая не хочет менять позицию. Думаю, эти люди вообще настроены сорвать соглашение, так как они больше заинтересованы в общении с американцами. И американцы их настраивают на то, что договор подписывать не нужно. В этом случае Россия не сможет полноценно выполнить свои обязательства по народным договорам, и в Европе возникнет дефицит, и все обратятся к Америке. Поэтому с нынешним руководством, думаю, договориться будет сложно. А когда Зеленский укрепит свои позиции и, возможно, заменит руководителей "Нафтогаза", тогда диалог может получиться конструктивным. Сам контракт на газ подписывается быстро, переговоры длиною в месяц для этого не нужны», — пояснил специалист.
В свою очередь, украинский политолог и экономист Александр Дудчак заявил в эфире НСН, что руководство «Нафтогаза» намеренно саботирует подписание контракта на поставку газа, но под давлением Европы все же придет к соглашению с Москвой.
«Противодействие происходит со стороны руководства "Нафтогаза". Давно можно было решить все вопросы, договориться по новому контракту и по новым условиям. Но им, похоже, нравится разбирательство в судах и получение премий за неудачи в этих судах. Причем премий в таких объемах, в которых можно было бы наполовину наполнить пенсионный фонд. Эти руководители привыкли зарабатывать с грабежа населения, по большому счету. Ну а по-умолчанию, транзит будет. Европа вряд ли согласится с тем, что контракт не подписывают. Я не думаю, что нужно сгущать краски, все, скорее всего, наладится, газ на Украине будет», — сказал он.
Напомним, что в июне Москва предложила Киеву мировое соглашение по арбитражным разбирательствам Ранее Стокгольмский арбитражный суд вынес решение в пользу «Нафтогаза», присудив ему компенсацию в размере 2,6 миллиардов евро.
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