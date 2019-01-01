Аналитик: Люди Порошенко в «Нафтогазе» сорвут любые газовые сделки с РФ



Однако, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН выразил уверенность, что Украина не пойдет на сделку, какие бы условия Россия не выдвигала.

«Пойдет ли на это Украина, сказать сложно. Потому что нынешнее руководство «Нафтогаза» и Министерства энергетики — это старая команда Порошенко, которая не хочет менять позицию. Думаю, эти люди вообще настроены сорвать соглашение, так как они больше заинтересованы в общении с американцами. И американцы их настраивают на то, что договор подписывать не нужно. В этом случае Россия не сможет полноценно выполнить свои обязательства по народным договорам, и в Европе возникнет дефицит, и все обратятся к Америке. Поэтому с нынешним руководством, думаю, договориться будет сложно. А когда Зеленский укрепит свои позиции и, возможно, заменит руководителей «Нафтогаза», тогда диалог может получиться конструктивным. Сам контракт на газ подписывается быстро, переговоры длиною в месяц для этого не нужны», - объясняет специалист.

Москва, в свою очередь, заявила о готовности к переговорам. Срок транзитного контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» заканчивается 1 января 2020 года. Трехсторонняя встреча представителей России, Украины и Евросоюза о поставках газа запланирована на вторую половину сентября. Ранее Украина признала острую нехватку газа в хранилищах.

