Аналитик: Люди Порошенко в «Нафтогазе» сорвут любые газовые сделки с РФ
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности заявил в эфире НСН, что мешает Украине и России договорится о транзите газа.
Вопрос подписания нового контракта по транзиту российского газа через Украину остается открытым. Как ранее уже заявил первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько. Москва готова сохранить транзит по окончанию текущего года в случае договоренности между «Нафтогазом» и «Газпромом».
Однако, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН выразил уверенность, что Украина не пойдет на сделку, какие бы условия Россия не выдвигала.
«Пойдет ли на это Украина, сказать сложно. Потому что нынешнее руководство «Нафтогаза» и Министерства энергетики — это старая команда Порошенко, которая не хочет менять позицию. Думаю, эти люди вообще настроены сорвать соглашение, так как они больше заинтересованы в общении с американцами. И американцы их настраивают на то, что договор подписывать не нужно. В этом случае Россия не сможет полноценно выполнить свои обязательства по народным договорам, и в Европе возникнет дефицит, и все обратятся к Америке. Поэтому с нынешним руководством, думаю, договориться будет сложно. А когда Зеленский укрепит свои позиции и, возможно, заменит руководителей «Нафтогаза», тогда диалог может получиться конструктивным. Сам контракт на газ подписывается быстро, переговоры длиною в месяц для этого не нужны», - объясняет специалист.
Москва, в свою очередь, заявила о готовности к переговорам. Срок транзитного контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» заканчивается 1 января 2020 года. Трехсторонняя встреча представителей России, Украины и Евросоюза о поставках газа запланирована на вторую половину сентября. Ранее Украина признала острую нехватку газа в хранилищах.
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