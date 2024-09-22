Умеров: Украина отчитывается Западу о планировании операций ВСУ

Украинским властям необходимо постоянно отчитываться перед Западом о планировании операций, сообщил телеканалу «Рада» министр обороны Украины Рустем Умеров.

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По его словам, «мы всегда поясняем цели, какими силами и средствами мы будем это делать, чтобы наши партнеры были в курсе этого».

Умеров отметил, что соответствующие действия являются «операционным вопросом».

Также Умеров заявил, что Запад выделит деньги на производство ракет и дронов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@RadaTVchannel / скриншот
ТЕГИ:СпецоперацияЗападУкраина

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