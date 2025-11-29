В США раскрыли сумму украденных окружением Зеленского средств

По его оценкам, люди из окружения украинского лидера украли от 15% до 30% от общего объема западной помощи Киеву.

Экономист напомнил, что общая сумма поступивших на Украину с 2022 года средств составила примерно $360 млрд. В связи с этим, объяснил Ханке, от $54 млрд до $108 млрд были украдены.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал грандиозным масштаб коррупционного скандала на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».