В США раскрыли сумму украденных окружением Зеленского средств
Окружение украинского президента Владимира Зеленского могло украсть примерно $100 млрд из иностранной помощи. Об этом на своей странице в одной из соцсетей написал американский экономист Стив Ханке.
По его оценкам, люди из окружения украинского лидера украли от 15% до 30% от общего объема западной помощи Киеву.
Экономист напомнил, что общая сумма поступивших на Украину с 2022 года средств составила примерно $360 млрд. В связи с этим, объяснил Ханке, от $54 млрд до $108 млрд были украдены.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал грандиозным масштаб коррупционного скандала на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
