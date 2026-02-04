СМИ: В Абу-Даби завершился первый день второго раунда переговоров по Украине

В Абу-Даби завершился первый день второго раунда переговоров по Украине. Об этом сообщает сотрудник портала Axios Барак Равид.

СМИ: Уиткофф будет присутствовать на переговорах России и Украины

Журналист написал в соцсетях, что встреча делегаций России и Украины проходила при посредничестве США.

«Переговоры возобновятся в четверг поздно утром (по местному времени)», - указал Барак.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках встречи в Абу-Даби киевская делегация проведёт отдельные двусторонние консультации с представителями США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Гучек
ТЕГИ:ОАЭУкраинаПереговорыРоссия

