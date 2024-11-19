Умеров: Киев наращивает производство ракет и разрабатывает ракеты-дроны

Украина наращивает производство дальнобойных ракет, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главы Минобороны Рустема Умерова.

По его словам, также ведется разработка новых ракет-дронов. Отмечается, что уже произведены первые 100 ракет. Масштабировано серийное производство крылатых ракет Р-360 «Нептун» с усовершенствованием для поражения целей на дальних расстояниях.

Также глава военного ведомства заявил о разработке ракет-дронов «Паляница» при участии зарубежных партнеров.

Ранее стало известно, что Киев не получал разрешения использовать Storm Shadow для ударов вглубь РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

