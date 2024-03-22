Появилось фото горящей дамбы ДнепроГЭС в Запорожье

По данным украинских источников, с дамбой якобы все в порядке: объект спроектирован так, чтобы выдерживать подобные ЧП, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Однако российские военкоры сообщают о значительных повреждениях объекта.

Ранее в Запорожье прозвучали взрывы, ряд районов города оказались обесточены. Региональная полиция сообщала, что движение по автодорожному переезду дамбы ГЭС ограничили.

Российские ведомства пока не сообщали об ударах по территории Украины и пораженных целях.

