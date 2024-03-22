Появилось фото горящей дамбы ДнепроГЭС в Запорожье
Дамба Днепровской ГЭС загорелась в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Фото с места инцидента появились в соцсетях.
По данным украинских источников, с дамбой якобы все в порядке: объект спроектирован так, чтобы выдерживать подобные ЧП, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Однако российские военкоры сообщают о значительных повреждениях объекта.
Ранее в Запорожье прозвучали взрывы, ряд районов города оказались обесточены. Региональная полиция сообщала, что движение по автодорожному переезду дамбы ГЭС ограничили.
Российские ведомства пока не сообщали об ударах по территории Украины и пораженных целях.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Укргидроэнерго» сообщила о пожаре на ДнепроГЭС после взрывов
- Гладков: При обстреле Белгорода погибла женщина
- Центробанк отозвал лицензию у «Банка Стрела»
- Появилось фото горящей дамбы ДнепроГЭС в Запорожье
- Над Белгородской областью уничтожили восемь реактивных снарядов РСЗО «Вампир»
- Мэр Харькова заявил о 15 взрывах в городе и перебоях со светом
- В Новороссийске отменили концерт группы, исполняющей песни Арбениной и Земфиры
- Сочи примет на реабилитацию детей из Белгородской области
- СМИ: Chanel сокращает число магазинов в России
- Посол в Токио заявил о «точке невозврата» в отношениях России и Японии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru