Украину уличили во лжи из-за информации о гибели генерала РФ и бойцов КНДР
Информация о гибели российского генерал-лейтенанта Валерия Солодчука и 500 северокорейских солдат при ударе ракетой Storm Shadow британского производства по Курской области распространили украинские паблики, сообщили авторы Telegram-канала «Военкоры Русской весны».
По их словам, источником вброса оказался сайт Global Defense. Журналисты связались с доверенными офицерами, которые опровергли эту информацию. Фейки призваны поднять дух украинцев, которые каждый день терпят поражение и теряют территории.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о погибших при ударе Storm Shadow в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru