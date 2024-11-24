Украину уличили во лжи из-за информации о гибели генерала РФ и бойцов КНДР

По их словам, источником вброса оказался сайт Global Defense. Журналисты связались с доверенными офицерами, которые опровергли эту информацию. Фейки призваны поднять дух украинцев, которые каждый день терпят поражение и теряют территории.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о погибших при ударе Storm Shadow в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

