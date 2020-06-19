Украину призвали не повторять ошибку в Керченском проливе

«Если Украина начнет добычу в территориальных водах РФ, тогда это будет нарушение международного права, за что она понесет ответственность в полном соответствии с международным правом. Поэтому у них уже была однажды попытка в Керченском проливе, закончилась она для них плачевно. Были арестованы суда, экипажи. Только добрая воля нашего президента позволила этих моряков потом освободить, и они уехали к себе на родину. Я надеюсь, что этот урок они усвоили, и не позволят себе подобные вещи. Если они хотят добывать нефть, пусть договариваются со страной-правообладателем, это Россия. Как отреагирует мировое сообщество - понятно. Они будут осуждать, но от этого ничего не изменится. В этом плане мнение мирового сообщества нас не интересует», - заявил он.

Ранее главный исполнительный директор «Нафтогаза» Отто Ватерландер заявил, что компания намерена начать добывать ресурсы в Черном море.

Арбитражный суд в Нидерландах в 2020 году заявил, что не будет рассматривать претензии Киева относительно его прав в морских зонах вблизи Крыма, так как «не имеет юрисдикции решать вопрос суверенитета над полуостровом».