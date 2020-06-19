Украину призвали не повторять ошибку в Керченском проливе
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН отреагировал на заявление руководства «Нафтогаза» добывать газ в Черном море.
Если Украина хочет добывать углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма, она должна сначала сделать демаркацию границ в этом районе и согласовать это с Россией. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН попросил украинские власти не повторять неприятный опыт ареста судов в Керченском проливе.
«Если Украина начнет добычу в территориальных водах РФ, тогда это будет нарушение международного права, за что она понесет ответственность в полном соответствии с международным правом. Поэтому у них уже была однажды попытка в Керченском проливе, закончилась она для них плачевно. Были арестованы суда, экипажи. Только добрая воля нашего президента позволила этих моряков потом освободить, и они уехали к себе на родину. Я надеюсь, что этот урок они усвоили, и не позволят себе подобные вещи. Если они хотят добывать нефть, пусть договариваются со страной-правообладателем, это Россия. Как отреагирует мировое сообщество - понятно. Они будут осуждать, но от этого ничего не изменится. В этом плане мнение мирового сообщества нас не интересует», - заявил он.
Ранее главный исполнительный директор «Нафтогаза» Отто Ватерландер заявил, что компания намерена начать добывать ресурсы в Черном море.
Арбитражный суд в Нидерландах в 2020 году заявил, что не будет рассматривать претензии Киева относительно его прав в морских зонах вблизи Крыма, так как «не имеет юрисдикции решать вопрос суверенитета над полуостровом».
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