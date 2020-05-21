Сенатор Косачев усомнился в справедливой оценке «морской» жалобы Украины

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в эфире НСН прокомментировал намерения украинских властей.

«Вне всякого сомнения, Киев ищет любой повод — реальный, полуреальный, абсолютно нереальный — для того, чтобы предъявлять России претензии и, по возможности, закреплять их решениями международных судебных инстанций. Это в меньшей степени связано с защитой национальных интересов, претензиями по ущербу этим интересам. Для Киева это политика. В нормальных, штатных условиях вряд ли бы потребовалось обращение в Гаагу», - отметил он.

По словам сенатора, он не сомневается, что Украина обратится в трибунал, как и пообещала. Вопрос в том, будет ли разбирательство справедливым и компетентным.

«Здесь есть определённые сомнения. Мы понимаем, что значительная часть международных судебных инстанций находится под влиянием либо прямым контролем группы западных стран, которые, как известно политически поддерживают Украину в её противостоянии с Россией. Поэтому шансы на то, что рассмотрение обстоятельств этого иска будет правовым и объективным, я бы оценил как 50 на 50. А действия российской стороны, конечно же, будут определяться тем, как, где, в какой форме, с какими аргументами, когда этот иск будет подаваться. Мы имеем всю полноту юридической аргументации, подтверждающей правомерность действий России во всех аспектах отношений с Украиной, и будем эту аргументацию в полной мере использовать», - отметил Косачев.

25 ноября 2018 года российские пограничники задержали в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу», а также бронированные артиллерийские катера «Никополь» и «Бердянск». Флотилия направлялась из Одессы в Мариуполь, её остановили с применением оружия. Российская сторона обвинила украинских моряков в незаконном пересечении границы.

Позже Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от Москвы вернуть Украине суда и освободить задержанных украинских моряков. Экипаж вернулся на Украине 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами. Суда были переданы Украине 18 ноября. В ВМС Украины заявили, что возвращённые корабли не на ходу: по словам командующего адмирала Игоря Воронченко, россияне их якобы «угробили».

