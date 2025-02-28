Украину предупредили о бунте

Снижение возраста мобилизации на Украине спровоцирует общественные волнения, сообщает «360» со ссылкой на заявление военкора «Комсомольской правды» Александра Коца.

СМИ: Большинство украинцев против снижения возраста мобилизации

По его словам, матери 18-летних молодых людей восстанут против военкомов. Местные жители начали протестовать, забрасывая военкоматы коктейлями Молотова.

Если в армию начнут забирать 18-летних парней, сопротивление усилится, отметил Коц.

Ранее военкор заявил, что в российском тылу действует агентурная сеть Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:СпецоперацияМобилизацияУкраина

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