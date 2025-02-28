Украину предупредили о бунте
28 февраля 202503:33
Снижение возраста мобилизации на Украине спровоцирует общественные волнения, сообщает «360» со ссылкой на заявление военкора «Комсомольской правды» Александра Коца.
По его словам, матери 18-летних молодых людей восстанут против военкомов. Местные жители начали протестовать, забрасывая военкоматы коктейлями Молотова.
Если в армию начнут забирать 18-летних парней, сопротивление усилится, отметил Коц.
Ранее военкор заявил, что в российском тылу действует агентурная сеть Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украину предупредили о бунте
- Стармер: Лондон может использовать самолеты для урегулирования на Украине
- Перед визитом Зеленского в США Трамп заявил, что уважает его
- КНДР запустила крылатую ракету для проверки сил ядерного сдерживания
- Стармер: Великобритания предоставит Киеву больше помощи, чем когда-либо
- Трамп считает, что украинское урегулирование произойдет скоро или никогда
- Журналист Додолев заявил, что заказчики покушения на Листьева не планировали убийство
- Появилось фото из кабины российского военного самолета в первый день СВО
- Трамп: Вашингтон не придет на помощь Великобритании в случае нападения
- Россия потребовала от Франции обеспечить безопасность загранучреждений
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru