СМИ: Большинство украинцев против снижения возраста мобилизации
86,5% жителей Украины выступили против снижения мобилизационного возраста даже при ухудшении ситуации на фронте, сообщает издание NV со ссылкой на результаты социологического опроса компании Socis.
8,6% граждан считают, что возраст придется снизить до 20 лет, а 1,4% - до 18 лет. Кроме того, 79,9% украинцев действующий формат проведения мобилизации считают неприемлемым. 16,2% участников исследования указали, что мобилизация необходима, при этом, ошибки сотрудников военкоматов не влияют на их отношение к мобилизации.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что текущая мобилизация, охватывающая людей старше 25 лет, недостаточна для удовлетворения потребностей фронта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru