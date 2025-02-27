СМИ: Большинство украинцев против снижения возраста мобилизации

8,6% граждан считают, что возраст придется снизить до 20 лет, а 1,4% - до 18 лет. Кроме того, 79,9% украинцев действующий формат проведения мобилизации считают неприемлемым. 16,2% участников исследования указали, что мобилизация необходима, при этом, ошибки сотрудников военкоматов не влияют на их отношение к мобилизации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что текущая мобилизация, охватывающая людей старше 25 лет, недостаточна для удовлетворения потребностей фронта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

