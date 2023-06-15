Украинцы захотели поставить памятник растерзавшей россиянина акуле

Жители Украины решили поставить памятник акуле, съевшей российского туриста в Египте, сообщает издание «Страна».

Власти Египта не будут отдавать останки съеденного акулой россиянина

Петиция об этом появилась на сайте администрации Киева. С инициативой выступил Мирослав Латык. Он предложил создать памятник-фантан в виде морского хищника на одной из площадей Киева.

Монумент должен подразумевать увековечение «акулы-борца с русскими», что станет культурной, исторической и идеологической ценностью украинской столицы.

Для рассмотрения петиции необходимо собрать шесть тысяч подписей.

Ранее стало известно, что тигровая акула, которая в Египте убила туриста из России, будет мумифицирована, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ГибельПамятникУкраина

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