Украинцы захотели поставить памятник растерзавшей россиянина акуле

Петиция об этом появилась на сайте администрации Киева. С инициативой выступил Мирослав Латык. Он предложил создать памятник-фантан в виде морского хищника на одной из площадей Киева.

Монумент должен подразумевать увековечение «акулы-борца с русскими», что станет культурной, исторической и идеологической ценностью украинской столицы.

Для рассмотрения петиции необходимо собрать шесть тысяч подписей.

Ранее стало известно, что тигровая акула, которая в Египте убила туриста из России, будет мумифицирована, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН

