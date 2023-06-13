СМИ: В Египте из убившей российского туриста акулы сделают мумию
13 июня 202315:33
Тигровая акула, которая в Египте убила туриста из России, будет мумифицирована, сообщает Daily Mail.
По данным издания, акулу поймали рыбаки, которые затем предали учёным уже мёртвого хищника. После завершения исследований из неё сделают мумию, которую выставят в музее Института морских наук и заповедников Красного моря.
Трагедия произошла 8 июня. По данным Генкосульства РФ в Хургаде, акула напала на российского туриста возле пляжа одного из отелей «Dream Beach», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru