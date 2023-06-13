СМИ: В Египте из убившей российского туриста акулы сделают мумию

По данным издания, акулу поймали рыбаки, которые затем предали учёным уже мёртвого хищника. После завершения исследований из неё сделают мумию, которую выставят в музее Института морских наук и заповедников Красного моря.

Трагедия произошла 8 июня. По данным Генкосульства РФ в Хургаде, акула напала на российского туриста возле пляжа одного из отелей «Dream Beach», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

