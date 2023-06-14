Власти Египта не будут отдавать останки съеденного акулой россиянина

Власти Египта отказались отдавать останки съеденного акулой российского туриста его родственникам, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на «Турпром».

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Части тела 23-летнего молодого человека будут находиться у экспертов до окончания экспертизы. В морг доставили тело россиянина по частям.

Отмечается, что лицо туриста настолько изуродовано, что опознать его визуально затруднительно.

Ранее стало известно, что тигровая акула, которая в Египте убила туриста из России, будет мумифицирована, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН

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ФОТО: РИА Новости
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