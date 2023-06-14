Власти Египта не будут отдавать останки съеденного акулой россиянина
14 июня 202300:23
Власти Египта отказались отдавать останки съеденного акулой российского туриста его родственникам, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на «Турпром».
Части тела 23-летнего молодого человека будут находиться у экспертов до окончания экспертизы. В морг доставили тело россиянина по частям.
Отмечается, что лицо туриста настолько изуродовано, что опознать его визуально затруднительно.
Ранее стало известно, что тигровая акула, которая в Египте убила туриста из России, будет мумифицирована, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru