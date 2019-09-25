Украинцы простили Зеленскому извинение перед Кадыровым

Появились подробности того, как президент Украины Владимир Зеленский в 2014 году, будучи руководителем студии «Квартал-95», пытался уладить конфликт с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. По данным источников издания «Страна.ua», Зеленский пытался организовать личную встречу через МВД Украины. Для этого он якобы попросил о помощи тогдашнего замминистра внутренних дел Владимира Евдокимова, и подчиненный Евдокимова Виталий Стрижак устроил встречу Зеленского с имевшим связи в криминальных кругах Юрием Ериняком («Молдованом»).

Ериняк, по данным СМИ, поговорил с заместителем главы МВД Чечни, а после вышел и на руководителя ведомства, с которым затем разговаривал Зеленский. Планировалось, что руководитель «Квартала-95» вместе с Ериняком встретятся с Кадыровым, но Зеленский от визита впоследствии отказался, а «Молдован» остался этим недоволен. После в центре Киева кто-то поджог автомобиль Зеленского.

История попытки Зеленского уладить отношения с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым вряд ли отразится на рейтинге президента. Как заявил в эфире НСН председатель правления украинского Центра стратегических исследований Павел Жовниренко, украинцы понимают ситуацию, в которой оказался будущий глава государства.