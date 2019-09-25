Украинцы простили Зеленскому извинение перед Кадыровым
Глава украинского Центра стратегических исследований рассказал НСН, как в стране восприняли сообщения о попытках шоумена уладить отношения с главой Чечни.
Появились подробности того, как президент Украины Владимир Зеленский в 2014 году, будучи руководителем студии «Квартал-95», пытался уладить конфликт с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. По данным источников издания «Страна.ua», Зеленский пытался организовать личную встречу через МВД Украины. Для этого он якобы попросил о помощи тогдашнего замминистра внутренних дел Владимира Евдокимова, и подчиненный Евдокимова Виталий Стрижак устроил встречу Зеленского с имевшим связи в криминальных кругах Юрием Ериняком («Молдованом»).
Ериняк, по данным СМИ, поговорил с заместителем главы МВД Чечни, а после вышел и на руководителя ведомства, с которым затем разговаривал Зеленский. Планировалось, что руководитель «Квартала-95» вместе с Ериняком встретятся с Кадыровым, но Зеленский от визита впоследствии отказался, а «Молдован» остался этим недоволен. После в центре Киева кто-то поджог автомобиль Зеленского.
История попытки Зеленского уладить отношения с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым вряд ли отразится на рейтинге президента. Как заявил в эфире НСН председатель правления украинского Центра стратегических исследований Павел Жовниренко, украинцы понимают ситуацию, в которой оказался будущий глава государства.
«Мы понимаем и Зеленского, и Кадырова, как человека с Кавказа. Есть личностные вещи и те, которые относятся к менталитету нации, отношения человека к религии, к своим глубоко интимным вещам и переживаниям. Поэтому в принципе украинцы восприняли попытку извинения Зеленского просто как то, что человек не понял в начале, просто пошутил, а потом до него дошло, что религиозные вещи достаточно тонкие и тут есть повод для извинения. Конечно, по другим поводам перед Кадыровым извиняться не стоит, когда в 2014 году начиналась оккупация Крыма и все остальное. Но именно в этой ситуации, именно то, что касается семьи, отношения к женщинам и отношения к религии, тут, конечно, нужно быть очень внимательным, спокойным и не ломать дров. Я думаю, что Зеленский этот момент понял и извинялся именно за это», — сказал собеседник агентства.
Напомним, что в октябре 2014 года Владимир Зеленский в своем телешоу прокомментировал видео плачущего Рамзана Кадырова «Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на разрушение памятника Ленину в Харькове». Когда выяснилось, что эти кадры были сняты в 2012 году после молитвы, Зеленский принес извинения главе Чечни и всем мусульманам, пояснив, что ролик появился непреднамеренно и у создателей программы не было цели задеть или обидеть кого-то.
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