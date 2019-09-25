СМИ раскрыли подробности попытки извинения Зеленского перед Кадыровым

Стали известны подробности того, как президент Украины Владимир Зеленский в 2014 году пытался уладить конфликт с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Зеленский тогда руководил студией «Квартал-95». Как сообщает издание «Страна.ua», он пытался организовать личную встречу через МВД Украины.

Сообщается, что Зеленский попросил о помощи тогдашнего замминистра внутренних дел Владимира Евдокимова. Подчиненный Евдокимова Виталий Стрижак устроил встречу Зеленского с имевшим связи в криминальных кругах Юрием Ериняком (Молдованом). Тот якобы поговорил с заместителем главы МВД Чечни, а после вышел и на руководителя ведомства, с которым затем разговаривал Зеленский, передает Ura.ru.

Планировалось, что Зеленский вместе с Ериняком встретятся с Кадыровым. Однако от визита впоследствии руководитель «Квартала-95» отказался, а Молдован остался этим недоволен. Вскоре в центре Киева кто-то поджог автомобиль Зеленского.

В апреле 2019 года Зеленский принес извинение всем мусульманам за появление в программе кадров с Кадыровым. В одном из них глава Чечни плачет после молитвы.







