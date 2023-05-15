Украинского олигарха Фирташа заподозрили в финансовых махинациях
Украинского олигарха Дмитрия Фирташа уведомили о подозрении в финансовых махинациях, которые нанесли большой ущерб Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщает местное СМИ.
Кроме Фирташа, подозрение получили еще восемь топ-менеджеров его компаний. Утром у представителей бизнесмена в офисах прошли обыски. В частности, следственные действия прошли в «Региональной газовой компании».
Суть мошенничества заключалась в том, что подконтрольные Фирташу структуры закупали топливо у его же компании, получая 30 процентов от объемов, а искусственно созданный дефицит покрывали за счет государственных природных ресурсов, а деньги «оседали» в карманах Фирташа.
Источники отмечают, что за семь лет эта схема принесла вред государству в размере более 480 миллионов долларов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru