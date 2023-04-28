Ректора Всероссийской академии внешней торговли арестовали по обвинению в мошенничестве

Ранее СМИ сообщили, что ректора ВАВТ задержали по подозрению в хищении 1 млн рублей.

Как указали в суде, было удовлетворено ходатайство следователя о заключении Синельникова-Мурылева под стражу. Отмечается, что ректор академии стал фигурантом уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

