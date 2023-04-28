Ректора Всероссийской академии внешней торговли арестовали по обвинению в мошенничестве
28 апреля 202312:46
Ректора Всероссийской академии внешней торговли Сергея Синельникова-Мурылева арестовали по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный Лефортовский суд.
Ранее СМИ сообщили, что ректора ВАВТ задержали по подозрению в хищении 1 млн рублей.
Как указали в суде, было удовлетворено ходатайство следователя о заключении Синельникова-Мурылева под стражу. Отмечается, что ректор академии стал фигурантом уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
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28 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru