Украинского чиновника задержали за попытку хищения $40 млн при закупке снарядов

Руководитель одного из управлений Минобороны Украины задержан за попытку хищения $40 миллионов при закупке снарядов для артиллерии, сообщила в своем Telegram-канале Служба безопасности Украины (СБУ).

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Следствие полагает, что в 2022 году задержанный подписал контракт на поставку снарядов и привлек посредников, хотя мог обойтись без них. В результате иностранной фирме перечислили 1.5 миллиарда гривен ($40 миллионов).

Отмечается, что указанная сумма на 30% выше прямого контракта без посредников.

Чиновника отстранили от исполнения обязанностей. Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.

Бывший президент Петр Порошенко с трибуны Верховной рады заявил о дефиците снарядов и беспилотников в Вооруженных силах Украины (ВСУ), напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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