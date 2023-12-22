Украинского чиновника задержали за попытку хищения $40 млн при закупке снарядов
Руководитель одного из управлений Минобороны Украины задержан за попытку хищения $40 миллионов при закупке снарядов для артиллерии, сообщила в своем Telegram-канале Служба безопасности Украины (СБУ).
Следствие полагает, что в 2022 году задержанный подписал контракт на поставку снарядов и привлек посредников, хотя мог обойтись без них. В результате иностранной фирме перечислили 1.5 миллиарда гривен ($40 миллионов).
Отмечается, что указанная сумма на 30% выше прямого контракта без посредников.
Чиновника отстранили от исполнения обязанностей. Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.
Бывший президент Петр Порошенко с трибуны Верховной рады заявил о дефиците снарядов и беспилотников в Вооруженных силах Украины (ВСУ), напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украинского чиновника задержали за попытку хищения $40 млн при закупке снарядов
- Актер из «Реальных пацанов» женился на матери звезды «Слова пацана»
- Полиция обнаружила в центре Праги муляж гранаты
- В ДТП с грузовиком под Псковом погибли три человека
- Москалькова: российским и украинским военнопленным передали письма от родных
- Павел Деревянко предложил отправлять мажоров в деревню
- СМИ: футболистам украинского клуба «Оболонь» вручили повестки
- «Роскосмос» подтвердил задержание замгендиректора Фролова
- В Британии украли дорожный знак с новыми граффити Бэнкси
- «Ростелеком» с января повысит тарифы на домашний интернет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru