Украинского чиновника задержали за попытку хищения $40 млн при закупке снарядов

Следствие полагает, что в 2022 году задержанный подписал контракт на поставку снарядов и привлек посредников, хотя мог обойтись без них. В результате иностранной фирме перечислили 1.5 миллиарда гривен ($40 миллионов).

Отмечается, что указанная сумма на 30% выше прямого контракта без посредников.

Чиновника отстранили от исполнения обязанностей. Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.

Бывший президент Петр Порошенко с трибуны Верховной рады заявил о дефиците снарядов и беспилотников в Вооруженных силах Украины (ВСУ), напоминает «Радиоточка НСН».

