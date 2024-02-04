Украинское приложение Минцифры не справилось с трафиком из-за Евровидения
На Украине после начала голосования за финалистов отбора на международный музыкальный конкурс «Евровидение» произошел сбой в работе приложения Минцифры «Дие», сообщает издание «Страна» со ссылкой на министра цифровой трансформации страны Михаила Федорова.
По его словам, зарегистрировано рекордное количество пользователей в «Дие» за всю историю проекта. Вместо 800 запросов в секунду в прошлом году, на этот раз было 15 тысяч запросов.
Глава ведомства извинился за данную ситуацию и пообещал разобраться в ситуации.
В «Евровидении» за всю историю участвовали три «нормальных» артиста, все остальное – это чушь, политика и пропаганда ЛГБТ (движение признано экстремистской организацией и запрещено в России), заявил советник президента компании «Артлайф», заслуженный работник культуры РФ Владимир Зубицкий в беседе с НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru