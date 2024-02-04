По его словам, зарегистрировано рекордное количество пользователей в «Дие» за всю историю проекта. Вместо 800 запросов в секунду в прошлом году, на этот раз было 15 тысяч запросов.

Глава ведомства извинился за данную ситуацию и пообещал разобраться в ситуации.

В «Евровидении» за всю историю участвовали три «нормальных» артиста, все остальное – это чушь, политика и пропаганда ЛГБТ (движение признано экстремистской организацией и запрещено в России), заявил советник президента компании «Артлайф», заслуженный работник культуры РФ Владимир Зубицкий в беседе с НСН.

