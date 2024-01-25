Румыния отказалась от участия в «Евровидении-2024»

Румыния в 2024 году не будет участвовать в международном конкурсе песни «Евровидение», сообщило Румынское телевидение.

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Причиной отказа от участия названы финансовые трудности. Решение принято на заседании Административного совета Румынского телевидения.

Румыния участвует в Евровидении с 1993 года. Наилучшими результатами страны стали третьи места в 2005 и 2010 годах.

Ранее от участия в Евровидении отказались Болгария, Турция, Венгрия, Северная Македония, Словакия и ряд других стран.

Организаторы «Евровидения» разрешили Израилю принять участие в конкурсе, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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