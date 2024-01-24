Зубицкий: В «Евровидении» за всю историю участвовали три «нормальных» артиста
Заслуженный работник культуры РФ Владимир Зубицкий заявил НСН, что не удивился решению организаторов допустить на конкурс Израиль.
В «Евровидении» за всю историю участвовали три «нормальных» артиста, все остальное – это чушь, политика и пропаганда ЛГБТ (движение признано экстремистской организацией и запрещено в России), заявил советник президента компании «Артлайф», заслуженный работник культуры РФ Владимир Зубицкий в беседе с НСН.
Организаторы песенного конкурса «Евровидение» решили не исключать Израиль из списка участников в 2024 году, несмотря на боевые действия в секторе Газа, узнал телеканал SVT. Исключить Израиль требовали музыканты из Финляндии, обвиняя страну в военных преступлениях. Теперь о бойкоте «Евровидения» в знак протеста против действий Израиле в Газе задумался и вещатель Исландии. Зубицкого такое решение организаторов не удивило.
«Для меня конкурс «Евровидение» - это какая-то непонятная самодеятельность, поэтому у меня даже нет слов по этому вопросу. Это больше политический конкурс, чем музыкальный, музыки там никакой нет практически. Это продвижение ЛГБТ (движение признано экстремистской организацией и запрещено в России) и так далее. За всю историю там было два или три артиста, которые были настоящими, исполняли нормальную музыку, все остальное – это какая- то чушь», - рассказал он.
При этом Зубицкий признался, что не уверен в перспективах российского аналога «Евровидения».
«Насколько я понимаю, у нас созданием аналога конкурса будет заниматься Первый канал, обычно их проекты удаются. Что касается того, будет ли проект без политики, сложно сказать. Непонятно, какие страны станут участниками этого конкурса. Не могу оценить, как это будет и с музыкальной точки зрения, но будем ждать», - подытожил собеседник НСН.
Уже в 2024 году в Санкт-Петербурге пройдет конкурс «Интервидение», на которое правительство выделит 600 миллионов рублей. Конкурс «Интервидение» привлечет внимание всего мира, если участникам будет предложен призовой фонд в миллион долларов, заявил продюсер Иосиф Пригожин «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мишустин вручил премии правительства в области культуры
- «США и Евросоюз»: Слуцкий назвал ответственных за расстрел Ил-76 с пленными
- В Роспотребнадзоре отвергли возможность пандемии коклюша в России
- Врач Авербах назвал тех, кому стоит остерегаться суперинфекции
- Гладков: Находившиеся на борту упавшего Ил-76 погибли
- Калинская проиграла Циньвэнь в четвертьфинале Australian Open
- В Госдуме одобрили конфискацию имущества за фейки об армии в первом чтении
- «Новатэк» возобновил отгрузку с терминала в Усть-Луге после пожара
- Школьный автобус перевернулся в Ленинградской области
- «С казаками легче работать!»: Добровольцев научат борьбе с беспилотниками
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru