Зубицкий: В «Евровидении» за всю историю участвовали три «нормальных» артиста

«Для меня конкурс «Евровидение» - это какая-то непонятная самодеятельность, поэтому у меня даже нет слов по этому вопросу. Это больше политический конкурс, чем музыкальный, музыки там никакой нет практически. Это продвижение ЛГБТ (движение признано экстремистской организацией и запрещено в России) и так далее. За всю историю там было два или три артиста, которые были настоящими, исполняли нормальную музыку, все остальное – это какая- то чушь», - рассказал он.

При этом Зубицкий признался, что не уверен в перспективах российского аналога «Евровидения».

«Насколько я понимаю, у нас созданием аналога конкурса будет заниматься Первый канал, обычно их проекты удаются. Что касается того, будет ли проект без политики, сложно сказать. Непонятно, какие страны станут участниками этого конкурса. Не могу оценить, как это будет и с музыкальной точки зрения, но будем ждать», - подытожил собеседник НСН.

Уже в 2024 году в Санкт-Петербурге пройдет конкурс «Интервидение», на которое правительство выделит 600 миллионов рублей. Конкурс «Интервидение» привлечет внимание всего мира, если участникам будет предложен призовой фонд в миллион долларов, заявил продюсер Иосиф Пригожин «Радиоточке НСН».

