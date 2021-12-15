Украинское бюро Интерпола отказалось объявить Поклонскую в розыск

Так, МВД отказалось объявлять Поклонскую в розыск, поскольку это будет противоречить статье 3 Устава Интерпола. Отмечается, что данная статья запрещает Интерполу осуществлять любое вмешательство или деятельность военного, политического, религиозного или расового характера.

Ранее Киевский апелляционный суд разрешил задержать Поклонскую по делу о госизмене. Член комитета Совфеда по международным делам от Крыма Сергей Цеков беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что решение о задержании Натальи Поклонской на 99% не будет исполнено.

