«Дипломатическое невежество»: Поклонская оценила угрозы Киева экстрадировать ее из Кабо-Верде

Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская назвала угрозы Украины экстрадировать ее из африканской республики «публичным пренебрежением» нормами международного права.

«Украины там нет». Поклонскую не выдадут из Кабо-Верде даже по уголовному делу

По словам нового посла РФ, украинская сторона как субъект международных отношений имеет права и обязанности, в том числе обязанность «уважать другие страны и действовать в рамках закона».

«В соответствии с положениями Венской конвенции народы всех стран с древних времен признают статус дипломатических агентов», — заявила Поклонская в беседе с РБК.

Как отметила дипломат, заявления Киева по поводу ее назначения послом свидетельствуют о «дипломатическом невежестве» украинских властей.

Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что Киев обратился к властям Кабо-Верде относительно «преступной деятельности» Поклонской, которую обвинили в госизмене из-за работы в Крыму. Как сообщают СМИ, украинская сторона действительно обратилась к африканской республике по поводу посла РФ, однако в Кабо-Верде не намерены рассматривать вопрос экстрадиции Поклонской.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:УкраинаНаталья Поклонская
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