«Дипломатическое невежество»: Поклонская оценила угрозы Киева экстрадировать ее из Кабо-Верде

По словам нового посла РФ, украинская сторона как субъект международных отношений имеет права и обязанности, в том числе обязанность «уважать другие страны и действовать в рамках закона».

«В соответствии с положениями Венской конвенции народы всех стран с древних времен признают статус дипломатических агентов», — заявила Поклонская в беседе с РБК.

Как отметила дипломат, заявления Киева по поводу ее назначения послом свидетельствуют о «дипломатическом невежестве» украинских властей.



Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что Киев обратился к властям Кабо-Верде относительно «преступной деятельности» Поклонской, которую обвинили в госизмене из-за работы в Крыму. Как сообщают СМИ, украинская сторона действительно обратилась к африканской республике по поводу посла РФ, однако в Кабо-Верде не намерены рассматривать вопрос экстрадиции Поклонской.

