Сенатор Цеков предрек проблемы желающим посадить Поклонскую за госизмену
Власти Украины, которые пытаются привлечь Наталью Поклонскую и всех участников «Крымской весны» к ответственности, в будущем серьезно пострадают, заявил Цеков.
Решение о задержании экс-прокурора Крыма, российского посла в Кабо-Верде Натальи Поклонской на 99% не будет исполнено, заявил член комитета Совфеда по международным делам от Крыма Сергей Цеков беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Киевский апелляционный суд разрешил задержать Поклонскую по делу о госизмене. Власти Украины обвиняют ее в госизмене в 2014 году и нарушении прав крымских татар.
«Возможности украинских правоохранительных органов арестовать Наталью Поклонскую минимальные, можно сказать, что в принципе никакие. Это такое решение, которое на 99% никогда не будет исполнено. Наталья Поклонская, в определенном смысле, является символом «Крымской весны», потому что она стала медийной фигурой. Но если Константинов и Аксенов были в вопросе воссоединения Крыма с Россией с давних времен, с периода задолго до событий 2014 года, то Поклонская появилась буквально накануне референдума», - отметил Цеков.
По его словам, Поклонская получила серьезную медийную поддержку на Украине и в России.
«С точки зрения общего мнения на Украине и в России, с учетом известности, она является символом, потому что получила очень серьезную медийную поддержку. Я думаю, что, если говорить о будущем, к ответственности будут привлечены те, кто сегодня пытается привлечь к ответственности Поклонскую и всех участников «Крымской весны». Скорее всего, в будущем они серьезно пострадают» - резюмировал сенатор.
Сергей Цеков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Россия и Украина должны вести диалог об урегулировании отношений напрямую, братским странам не нужны посредники.
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