Сенатор Цеков предрек проблемы желающим посадить Поклонскую за госизмену

«Возможности украинских правоохранительных органов арестовать Наталью Поклонскую минимальные, можно сказать, что в принципе никакие. Это такое решение, которое на 99% никогда не будет исполнено. Наталья Поклонская, в определенном смысле, является символом «Крымской весны», потому что она стала медийной фигурой. Но если Константинов и Аксенов были в вопросе воссоединения Крыма с Россией с давних времен, с периода задолго до событий 2014 года, то Поклонская появилась буквально накануне референдума», - отметил Цеков.

По его словам, Поклонская получила серьезную медийную поддержку на Украине и в России.

«С точки зрения общего мнения на Украине и в России, с учетом известности, она является символом, потому что получила очень серьезную медийную поддержку. Я думаю, что, если говорить о будущем, к ответственности будут привлечены те, кто сегодня пытается привлечь к ответственности Поклонскую и всех участников «Крымской весны». Скорее всего, в будущем они серьезно пострадают» - резюмировал сенатор.

Сергей Цеков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Россия и Украина должны вести диалог об урегулировании отношений напрямую, братским странам не нужны посредники.

