Более 60 тысяч беспилотников создадут к 2027 году в Федеральном центре БАС
Более 60 тысяч беспилотников создадут к 2027 году в столичном Федеральном центре БАС, который начал работу в прошлом году в рамках особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В прошлом году в индустриальном парке “Руднево” организовали Федеральный центр беспилотных летательных авиасистем, на базе которого объединяются российские разработчики и производители БПЛА и цифровых геоинформационных платформ. Сегодня там работают 10 ведущих предприятий отрасли», – сказал он на Московском урбанистическом форуме.
Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский отметил, что площадь инфраструктуры центра активно расширяется. Ожидается, что к 2027 году она преодолеет отметку в 500 тысяч квадратных метров.
Также город подписал соглашения с регионами, в рамках которых планируется развивать это направление, например, проводить летные испытания.
Москва – город с развитым производством. Напомним, в столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок, на которых трудоустроено свыше 720 тысяч человек. При этом ежегодно открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Здесь делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru